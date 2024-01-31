НАБУ: депутат Рады нарушил декларацию криптовалюты в размере 24 миллионов гривен

Депутат Верховной Рады Украины нарушил декларацию криптовалюты в размере 24 миллионов гривен (более 57 миллионов рублей). В махинациях нардепа заподозрило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, парламентарий задекларировал криптовалюту, которая якобы принадлежала ему, но оказалось, что он никогда не владел указанным криптокошельком. Транзакции проводили граждане других стран, которые не имеют отношения к депутату.

«Стоимость криптоактива, который осознанно недостоверно задекларировал подозреваемый, оценили в 24,6 миллиона гривен», — сообщили в НАБУ. Уточняется, что расследование проводили в сотрудничестве с компетентными органами США.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США, поскольку она компрометирует Вашингтон перед грядущими выборами.