Гаврилов пообещал ответ на наращивание поставок западного оружия Украине

Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок Украине

Москва ответит на наращивание поставок оружия Киеву, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европейский союз (ЕС) изначально делал все для эскалации украинского конфликта. По словам дипломата, Россия не оставит без ответа ведение «войны по доверенности». Он также указал на то, что Запад незаконно согласовывал предложения по использованию доходов от замороженных российских активов.

По мнению Гаврилова, действия Киева и западных государств «несопоставимы с заявлениями о демократии и важности установления мира на Украине». «Разумеется, мы не оставим это без адекватного ответа», — пообещал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники.