Губернатор Севастополя рассказал о дыме в бухте после воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил дым в бухте маскировкой военных

Дым в Севастопольской бухте появился в результате действий российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев после объявления в городе воздушной тревоги.

Он рассказал, что в этом районе военнослужащие применили табельные средства маскировки.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 31 января в 16:27 (совпадает с московским временем).

Ранее сообщалось, что в случае срабатывания сигнала тревоги необходимо как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем. Также важно связаться с родными и друзьями, чтобы узнать о местонахождении каждого и проработать дальнейший план действий.