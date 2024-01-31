Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 31 января 2024Россия

Губернатор Севастополя рассказал о дыме в бухте после воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил дым в бухте маскировкой военных
Михаил Развожаев (в центре)

Михаил Развожаев (в центре). Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Дым в Севастопольской бухте появился в результате действий российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев после объявления в городе воздушной тревоги.

Он рассказал, что в этом районе военнослужащие применили табельные средства маскировки.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 31 января в 16:27 (совпадает с московским временем).

Ранее сообщалось, что в случае срабатывания сигнала тревоги необходимо как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем. Также важно связаться с родными и друзьями, чтобы узнать о местонахождении каждого и проработать дальнейший план действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Глыба льда рухнула с крыши и пробила москвичке голову

      Генетик перечислила необходимые для поддержания иммунитета продукты

      В России нарастили выпуск САУ в шесть раз

      В России раскрыли детали первого после крушения Ил-76 обмена пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше