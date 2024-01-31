Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
21:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|22-й тур
10:35, 31 января 2024Спорт

Игравший в России и на Украине бразильский футболист высказался об СВО

Бывший игрок «Спартака» и «Шахтера» Фернандо понадеялся на скорое завершение СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бразильский футболист «Аль-Джазиры» Фернандо, игравший в России и на Украине, высказался об СВО. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что у него есть знакомые с обеих сторон конфликта. «Периодически общаюсь с ними. Но судить об этом мне очень сложно. Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее», — заявил Фернандо.

Фернандо в 2013 году перешел в «Шахтер», а спустя два года покинул клуб и перешел в Сампдорию. В 2016-м полузащитник присоединился к московскому «Спартаку». В его активе восемь матчей в составе сборной Бразилии.

Фернандо играл за «Спартак» до 2019 года. Он помог красно-белым стать чемпионом России и выиграть Суперкубок страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

      Петербуржец с соседнего с нефтезаводом склада показал повреждения из-за дрона

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше