Игравший в России и на Украине бразильский футболист высказался об СВО

Бывший игрок «Спартака» и «Шахтера» Фернандо понадеялся на скорое завершение СВО

Бразильский футболист «Аль-Джазиры» Фернандо, игравший в России и на Украине, высказался об СВО. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что у него есть знакомые с обеих сторон конфликта. «Периодически общаюсь с ними. Но судить об этом мне очень сложно. Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее», — заявил Фернандо.

Фернандо в 2013 году перешел в «Шахтер», а спустя два года покинул клуб и перешел в Сампдорию. В 2016-м полузащитник присоединился к московскому «Спартаку». В его активе восемь матчей в составе сборной Бразилии.

Фернандо играл за «Спартак» до 2019 года. Он помог красно-белым стать чемпионом России и выиграть Суперкубок страны.