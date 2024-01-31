МИД обвинил Запад в перекладывании «с больной головы на здоровую» в Корее

МИД России: к нагнетанию напряженности в Корее привели действия США и союзников

Стремление Запада обвинить КНДР в эскалации напряженности на Корейском полуострове показывает привычку перекладывать «с больной головы на здоровую». Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел России.

В ведомстве назвали источником обострения ситуации провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе. В частности, отмечается проведение учений возле границ Северной Кореи и развитие инфраструктуры НАТО в регионе.

«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона», — заявили в ведомстве.

Ранее в КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США. В Северной Корее полагают, что состояние безопасности на полуострове дошло до опасной грани и война становится реальным, а не абстрактным понятием.