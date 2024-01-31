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16:23, 31 января 2024Мир

МИД обвинил Запад в перекладывании «с больной головы на здоровую» в Корее

МИД России: к нагнетанию напряженности в Корее привели действия США и союзников
СюжетУчения НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стремление Запада обвинить КНДР в эскалации напряженности на Корейском полуострове показывает привычку перекладывать «с больной головы на здоровую». Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел России.

В ведомстве назвали источником обострения ситуации провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе. В частности, отмечается проведение учений возле границ Северной Кореи и развитие инфраструктуры НАТО в регионе.

«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона», — заявили в ведомстве.

Ранее в КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США. В Северной Корее полагают, что состояние безопасности на полуострове дошло до опасной грани и война становится реальным, а не абстрактным понятием.

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      Юрий Леонов
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