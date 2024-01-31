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20:42, 31 января 2024Силовые структуры

Министру образования российского региона ужесточили приговор за злоупотребления

В Ингушетии условно осужденному экс-министру образования дали 2,5 года колонии

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Верховный суд Республики Ингушетия в апелляционной инстанции ужесточил приговор бывшему министру образования и науки региона, осужденному за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Судья изменил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно на лишение свободы в колонии общего режима сроком 2,5 года.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года между vинистерством образования Ингушетии и организацией были заключены госконтракты для оснащения детского технопарка в Магасе на общую сумму 37 миллионов рублей. После этого обвиняемый, занимавший на тот момент должность министра, подписал документы и перечислил на счет компании оговоренные деньги, зная, что необходимое оборудование поставлено не было. Его признали виновным по части 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее заместителя министра образования Бурятии арестовали на десять суток за вождение в нетрезвом виде.

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