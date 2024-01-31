Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на краснолиманском направлении

МО: ВС России заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что более выгодные позиции удалось занять благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр». На краснолиманском направлении противнику нанесено огневое поражение близ Григоровки и Дзержинского в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие также отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки и Кузьмино. Потери противника составили до 280 бойцов, а также две бронированные машины и семь авто.

Днем ранее, 30 января, Министерство обороны также сообщило, что Россия улучшила положение на краснолиманском направлении. Там же были отражены три атаки штурмовиков.