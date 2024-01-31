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20:44, 31 января 2024Из жизни

Москвич с внешностью ребенка за год сбросил 40 килограммов и изменил свою жизнь

Москвич избавился от опухоли в мозге и за год вдвое похудел без спортзала и диет

Фото: Adam Dore / Unsplash

Москвич с лицом ребенка за год похудел на 40 килограммов благодаря новому взгляду на мир. Свою историю он рассказал KP.RU.

28-летний Виктор Брылев с детства был пухлым. Он почти не занимался спортом и большую часть времени проводил за компьютером. Потом родители отдали его в музыкальную школу, чтобы он научился играть на баяне. Виктор репетировал часами, чтобы разрабатывать пальцы. Из-за неправильной позы у подростка развился сколиоз третьей степени. При росте 169 сантиметров максимальный вес Брылева достигал 115 килограммов. Кроме того, даже в 20 лет из-за веса и строения лица внешность юноши оставалась почти детской. Однако лишний вес не беспокоил Брылева, он знал, что родные и друзья его любят.

Когда Виктору было 25, у него нашли доброкачественную опухоль мозга — «аденому гипофиза». Молодой человек начал принимать лекарства для ее уменьшения, и после этого все внезапно изменилось. Брылев начал беспокоиться о том, как он выглядит. Изменились его предпочтения в еде, он перешел на здоровое питание и захотел включить в жизнь спорт. В тот момент молодой человек работал инженером на заводе, и его зарплаты не хватало на спортзал. Брылев не садился на диеты, просто избавился от вредной пищи и начал ежедневно гулять по району, проходя как минимум по 20 тысяч шагов. Потом он включил в тренировки подъем и спуск по лестнице своего 17-этажного дома. За раз он мог сделать до 15 кругов. В результате Брылев за год сбросил 40 килограммов, вдвое уменьшив свой вес.

Вместе с телом поменялось и лицо. Теперь молодой человек больше не выглядит как ребенок. Кроме того, Брылев начал ходить в горы и заниматься экстримом. По его словам, он как будто переживает вторую юность и пробует много нового.

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«Я мог бы худеть еще, но остановился на самом комфортном для меня весе — 72 килограмма. Держу его два года. Если весы показывают 73, могу час походить по лестнице. Работает», — рассказал Брылев в интервью.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела вдвое и стала лучшей матерью для своих детей. Женщина поняла, что ей необходимо сбросить лишний вес, когда посетила юбилей тети.

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      Антонина Черташ
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