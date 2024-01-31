Подполье сообщило о попадании по зданию «Укртелекома» и заводу в Харькове

Координатор подполья Лебедев: в Харькове поражен завод и здание «Укртелекома»

В результате российских ударов в Харькове поражен завод, где чинилась военная техника, а также здание «Укртелекома». Об успешном попадании сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — сказал он, уточнив, что предприятие также использовалось для хранения боекомплектов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Лебедев рассказал, что российский удар поразил здание «Укртелекома», в котором присутствовали военные и представитель спецслужб. «Также туда часто приезжали иностранные специалисты. В последнее время было зафиксировано присутствие иностранных военных», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Харькове произошли несколько серий взрывов. 30 января о взрывах сообщал мэр города Игорь Терехов.