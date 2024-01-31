В России помощница судьи протаранила автозак с подозреваемым в убийстве внутри

В Салехарде помощница судьи протаранила автозак с подозреваемым в убийстве

Помощница судьи окружного суда Салехарда попала в ДТП с автозаком, перевозившим подозреваемого в убийстве с включенной сиреной и маячками. Инцидент произошел на улице Матросова, 28-летняя девушка на Kia Sportage не пропустила служебный автомобиль на перекрестке и протаранила его сбоку, сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия помощница судьи получила черепно-мозговую травму, больше пострадавших нет. Конвою, направлявшемуся на судебное заседание, пришлось вместе с задержанным ожидать новый автомобиль.

По факту дорожно-транспортного происшествия организовали служебную проверку.

Ранее на Урале перевозивший детскую хоккейную команду автобус столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, в котором находились участники спецоперации. Никого из находившихся в легковушке людей спасти не удалось.