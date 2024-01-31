Раскрыты подробности отражения массированной атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь

Российские войска отразили массированную атаку на Севастополь. Подробности о пресеченном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Михаил Развожаев раскрыл в Telegram.

По его словам, сбито более шести ракет. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, упавшие обломки повредили 12 строений. В них выбиты стекла и повреждены заборы. Местные жители не пострадали.

Ранее Развожаев также сообщил, что обломки одной из ракет рухнули в частном секторе Севастополя в районе улицы Федоровской. Там также обошлось без пострадавших.

О работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе стало известно вечером 31 января. В 16:27 по московскому времени в городе объявили воздушную тревогу, которая продлилась почти три часа. По словам Развожаева, в состояние боевой готовности приводили все оперативные и экстренные службы.

