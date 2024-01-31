Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

Юрист Щербакова: понятие перепланировки уточнят в законе

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу поправки в законодательство, которые уточнят понятие перепланировки и ускорят перевод жилого помещения в нежилое. О новых правилах переустройства жилья предупредила россиян ведущий юрист «Европейской юридической службы» Виктория Щербакова, пишет Life.ru.

Специалистка напомнила, что сейчас перепланировкой считают изменения вида помещения, которые требуют внесения в технический паспорт объекта.

«Нововведения уточняют это определение. В поправках говорится о том, что перепланировка помещения в многоквартирном доме — это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений. Таким образом, согласно нововведению, любое изменение площади помещения будет признано перепланировкой», — пояснила Щербакова.

Ранее россиянам перечислили популярные виды перепланировок, которые считаются незаконными. Так, по словам юристов, нельзя переносить в квартире газовую плиту. Кроме того, запрещено расширять жилые комнаты за счет кухни и размещать над жилыми помещениями санузлы.