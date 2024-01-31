Россияне назвали неожиданно важный критерий выбора жилья

77 процентов россиян назвали освещенность важным критерием выбора жилья

Абсолютное большинство россиян (77 процентов опрошенных) обращает внимание на количество света в квартире. Неожиданно важный критерий выбора жилья назвали участники исследования девелопера ПИК и управляющей компании «ПИК-Комфорт». С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Каждый второй участник опроса (51 процент) хотели бы себе квартиру с максимальной естественной освещенностью и только шесть процентов респондентов предпочли бы полутень. Помимо количества света, 22 процентам россиян важен вид из окна, 18 процентам — направление света и размер окон, а 14 процентов уделяет внимание времени, в которое солнце попадает в помещение.

Солнце влияет на качество жизни россиян — в том числе на настроение (это отметили 28 процентов опрошенных), работоспособность (20 процентов), концентрацию (12 процентов) и иммунитет (6 процентов). В девелопере ПИК тоже отмечают важность освещенности, это отражается в стандартах строительства. Так, больше проникать солнечному свету дает увеличенная площадь остекления, лобби с высокими потолками и стеклянными дверьми.

«Достаточное количество света, как уличного, так и внутри помещения, влияет на выработку серотонина — гормона радости. Он позволяет нам испытывать удовольствие, спокойствие и ощущение уверенности. Также уровень освещенности пространства влияет на мелатонин, гормон сна, и кортизол, гормон стресса. Научно доказано, что выработке кортизола способствует пониженная световая активность — серый, тусклый свет. Поэтому в освещении или в пространстве для нахождения крайне важны и свет, и тьма, и полутон», — прокомментировала психоаналитический терапевт, член ассоциации психологов Москвы Марина Нахалова.

Ранее россияне рассказали, что мечтают о квартире площадью от 80 до 100 квадратных метров в малоэтажном доме в центре города.