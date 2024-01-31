Российские туристы обошли немцев и англичан по поездкам в одну курортную страну

Российские туристы заняли первое место по поездкам в Турцию в 2023 году

Российские туристы обошли немцев и англичан и заняли первое место по поездкам в Турцию в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказал министр культуры и туризма курортной страны Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, всего в 2023 году Турцию посетило 56,7 миллиона туристов — это на десять процентов больше, чем в 2022 году. Из них 6,3 миллиона путешественников приехали из России, 6,2 миллиона — из Германии и 3,8 миллиона — из Великобритании.

Министр также отметил, что в 2023 году Турция обновила рекордный показатель по размеру прибыли от туризма — он составил 54,3 миллиарда долларов. Эрсой выразил надежду, что в 2024 году эта цифра увеличится до 60 миллиардов долларов.

Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в Турции. По словам эксперта, в 2024 году он может замедлиться.

