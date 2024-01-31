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14:59, 31 января 2024Силовые структуры

Российскому контрактнику дали шесть лет колонии за самоволку

В Красноярске суд дал шесть лет колонии контрактнику за самоволку в 10 месяцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Его признали виновным по статье 337 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, рядовой проходил военную службу по контракту. В декабре 2022 года он не прибыл в часть, «желая временно отдохнуть от службы», и уехал в город Ачинск Красноярского края. В октябре 2023 года, спустя 10 месяцев после отъезда, он добровольно пришел в подразделение военно-следственного отдела.

Ранее сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова, лишившего жизни отца во время самоволки.

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      Анна Габай
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