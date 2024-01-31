Русские дома появятся в новых странах БРИКС

Примаков: Россотрудничество намерено открывать Русские дома в странах БРИКС

Россотрудничество намерено развивать сеть Русских домов в новых странах-членах БРИКС. Об этом заявил глава агентства Евгений Примаков в ходе дискуссии «Роль России в новом БРИКС», сообщает ТАСС.

Примаков прокомментировал деятельность Россотрудничества после расширения БРИКС. Он оптимистично оценил преспективы продвижения русского языка и гуманитарной повестки России в странах объединения.

«Сейчас мы надеемся развивать сеть Русских домов в новых странах БРИКС. Не везде культурные центры существуют», — заявил чиновник. Он сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры по открытию российского культурного центра в ОАЭ.

Ранее заместитель министра иностранных дел и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков раскрыл пользу от расширения объединения. Он подчеркнул, что расширение группы позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче.