Полковник объяснил суть соглашения о «военном Шенгене» НАТО

Полковник Кошкин: соглашение о «военном Шенгене» НАТО нужно для поставок оружия

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил суть заключенного между группой членов НАТО соглашения о «военном Шенгене». Кошкин заявил «Ленте.ру», что эта договоренность нужна для удобства поставок оружия в случая кризисной ситуации.

Ранее Нидерланды, Германия и Польша подписали соглашение о создании военного коридора для перемещения войск и техники. «Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — объяснила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«В данном соглашение вносится формулировка в соответствии с нарушением статьи V Устава НАТО. То есть они предполагают, что Россия нападет, и в этот момент должен заработать этот коридор. Этот коридор должен стать основой для расширения зоны вхождения других государств в этот "военный Шенген", чтобы можно было поставлять туда вооружение, технику и так далее», — объяснил Кошкин.

Это соглашение, которое сформулировало коридор, позволит стать неким образцом развертывания будущего «военного Шенгена» в Европе Андрей Кошкин заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке

До этого глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил, что за шесть лет блоку не удалось создать систему «военного Шенгена». Однако он отметил, что в Европе существует слишком много ограничений на передвижение войск, а значит, отсутствие военного коридора может вызывать серьезные проблемы при возможном конфликте с Россией.