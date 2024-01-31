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13:40, 31 января 2024Бывший СССР

Слухи об отставке Залужного связали с крушением самолета с украинскими пленными

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский решил уволить Залужного за сбитый Ил-76

Кадр: «Олег Соскин» / YouTube

Олег Соскин, бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы, заявил на своем Youtube-канале, что президент Владимир Зеленский решил возложить ответственность на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного за сбитый самолет Ил-76 и под этим предлогом отстранить его от должности.

Соскин считает, что Зеленский знал о присутствии на борту самолета украинских пленных, а расшифровка черных ящиков усугубит ситуацию для Киева. «Почему Залужного понадобилось убирать? В связи с крушением Ил-76 и пленными, которых везли и которые должны были заявить, что надо идти на перемирие и прекратить побоище славян, православных христиан», — заявил Соскин.

Ранее газета The Times сообщала, что Владимир Зеленский передумал увольнять Валерия Залужного из-за давления международных партнеров.

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      Валентин Карант
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