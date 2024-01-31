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11:38, 31 января 2024Россия

Сотрудники фирм описали последствия падения БПЛА в Петербурге фразой «все упало»

В фирмах заявили, что при ликвидации БПЛА в Петербурге со стен попадали предметы

Кадр: «Фонтанка.ру»

Сотрудники фирм, которые расположены по соседству с местом падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Невском районе Санкт-Петербурга, описали последствия от ЧП фразой «все упало». Об этом сообщила «Фонтанка».

Работники отметили, что при ликвидации дрона у них в помещениях со стен попадали предметы.

«У нас дежурный есть, говорит, что хлопнуло здорово. Здание кирпичное, в нем нет повреждений. В металлических ангарах все попадало со стен, сдвинуло мебель», — пояснил сотрудник фирмы, которая находится примерно в 50 метрах от компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе.

Мужчина добавил, что в экскурсионных автобусах фирмы, припаркованных на улице, посекло стекла. Он пояснил, что прибыл на работу к восьми утра. В это время в окрестностях было спокойно, экстренных служб не наблюдалось.

До этого сотрудник склада близ нефтеперерабатывающего завода в Петербурге поделился, что при падении обломков дрона здание трясло.

О поражении дрона средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Петербурге стало известно в среду, 31 января. При падении устройство повредило несколько цистерн НПЗ.

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      Анна Щербакова
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