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21:24, 31 января 2024Бывший СССР

Тимошенко вступилась за Залужного

Юлия Тимошенко назвала возможную отставку Залужного большой ошибкой
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назвала его возможную отставку большой ошибкой. Видеообращение она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик призвала направить все силы на консолидацию общества, отметив, что именно благодаря единству государственных лидеров и украинского народа удалось отстоять Киев и вернуть под свой контроль Херсон, научиться наносить удары.

«Потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ. Только сохранив это единство и этих людей, мы сможем победить в нынешней войне и отстоять наше государство», — подчеркнула Тимошенко, добавив, что со своей стороны сделает все зависящее от нее.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

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      Марина Совина
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