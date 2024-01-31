Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:54, 31 января 2024Экономика

ЦБ призвал предусмотреть в России запрет банковских операций в мессенджерах

ЦБ РФ рекомендовал допустить полный запрет банковских операций в мессенджерах

Фото: Jae Park / Unsplash

В российских онлайн-банках может появиться возможность устанавливать полный запрет на любые операции в мессенджерах, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев. Соответствующие рекомендации регулятор направил кредитным организациям на фоне того, что мошенники активно используют этот канал для обмана людей.

В своих материалах Центробанк изложил правила работы в мессенджерах с учетом требований информационной безопасности и мер по защите персональных данных. Зубарев также напомнил, что использовать для банковских операций можно только те мессенджеры, которые разрешил Роскомнадзор.

При этом он назвал неправильным совсем запрещать банкам взаимодействовать с клиентами на этом направлении, в том числе по причине того, что на фоне санкций приложения некоторых из них пропали из онлайн-магазинов, из-за чего мессенджеры стали одним из каналов коммуникации.

Ранее представитель Минцифры призвал «не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее», отметив, что зачастую злоумышленники маскируются под Центробанк, а граждане не обращают внимание, что звонок на самом деле идет через мессенджер.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

      Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

      В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

      Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

      Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

      19-летнего россиянина осудили на восемь лет за диверсию на железной дороге

      Рыжий из «Иванушек» примерил наряд 25-летней давности из клипа «Тополиный пух»

      В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше