Украинский мошенник сообщил о взрывчатке в самолете и сорвал вылет в Москву

Shot: неизвестный сообщил о взрывчатке на борту и задержал рейс Абакан — Москва

Неизвестный обвинил пассажирку российского самолета в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и задержал вылет на час. Предположительно, это был украинский мошенник, сообщает Telegram-канал Shot.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Абакан — Москва рано утром 31 января. Когда пассажиры поднялись на борт, поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося Дмитрием Мишиным. Он заявил, что в самолете находится 40-летняя Анастасия П., завербованная ВСУ. По словам звонившего, женщина якобы была пьяна и везла взрывчатку.

Пассажирка с такими данными действительно была на рейсе, поэтому вылет сорвали. Воздушное судно отбуксировали на удаленную стоянку, на борт поднялись сотрудники полиции. «Когда к Анастасии подошли бортпроводники, она была напугана, но вела себя спокойно», — пишет Shot. Уточняется, что женщина была трезва, а бомбы в самолете не оказалось. Сейчас ее допрашивают правоохранители.

По предварительным данным, звонок был мошенническим, поскольку человека, которым представился злоумышленник, не существует.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета и лишился медового месяца на Санторини. Мужчина отказался убрать электронную сигарету и был выдворен из самолета.