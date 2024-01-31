Нежелание США и Германии принимать Украину в НАТО объяснили

Политолог Дудаков: ни США, ни Германия не хотят вступления Украины в НАТО сейчас

Нежелание США и Германии принимать Украину в НАТО объясняется тем, что страна находится в состоянии конфликта. Кроме того, самым оптимальным может считаться формат предоставления Украине двусторонних гарантий безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Малек Дудаков.

«[Страны говорят о том, что] сейчас не время. Нужно помогать Украине военно-финансово, политически, а история с вступлением в НАТО — это уже на период после окончания боевых действий. Естественно, в состоянии конфликта никто страну в альянс принимать не будет. Такими заявлениями пытаются ограничить хотелки украинских лоббистов, требующих вступления прямо сейчас. Ни Штаты, ни Германия этого не хотят», — объяснил политолог.

После конфликта, по его словам, многое будет зависеть от того, в каком состоянии окажется страна, в каких границах. Важно также и состояние самого альянса.

«Разные варианты обсуждаются. Это и вступление Украины в Евросоюз, в НАТО, и двусторонние гарантии безопасности от ряда западных стран, включая Великобританию, Францию и, возможно, Германию. Третий вариант самый проходной», — считает Дудаков.

Ранее сообщалось, что США и Германия возразили против официального приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Отмечается, что эта позиция идет вразрез с намерениями Польши и стран Балтии.

