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09:57, 31 января 2024Мир

В Германии раскрыли ход Залужного против Зеленского

Бизнесмен Дотком: главком ВСУ Залужный переиграл президента Зеленского
Валерий Залужный (справа)

Валерий Залужный (справа). Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог сам рассекретить данные об увольнении, чем переиграл президента страны Владимира Зеленского, написал немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в соцсети Х.

По его мнению, ход Залужного помешал украинскому лидеру официально объявить об отставке военнослужащего. Дотком отметил, что слухи породили шумиху в СМИ и «заставили понервничать» западных партнеров Киева. В связи с этим Зеленский струсил и был вынужден изменить решение.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — убежден предприниматель.

Ранее британская газета The Times указала, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Зеленский передумал увольнять Залужного.

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