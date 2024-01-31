В Германии раскрыли ход Залужного против Зеленского

Бизнесмен Дотком: главком ВСУ Залужный переиграл президента Зеленского

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог сам рассекретить данные об увольнении, чем переиграл президента страны Владимира Зеленского, написал немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в соцсети Х.

По его мнению, ход Залужного помешал украинскому лидеру официально объявить об отставке военнослужащего. Дотком отметил, что слухи породили шумиху в СМИ и «заставили понервничать» западных партнеров Киева. В связи с этим Зеленский струсил и был вынужден изменить решение.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — убежден предприниматель.

Ранее британская газета The Times указала, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Зеленский передумал увольнять Залужного.