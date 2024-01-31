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09:08, 31 января 2024Мир

В МИД высказались о словах Борреля об ошибочных идеях перемирия на Украине

Захарова сочла чудовищным заявление об ошибочных идеях перемирия на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что идеи возможного примирения РФ и Украины в конфликте ошибочны, раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это очередное чудовищное заявление, ну, это же Боррель», — высказалась она.

Дипломат подчеркнула, что заявление Борреля внутри стран ЕС воспринимается точно так же. По ее мнению, жители Евросоюза осознают, что заявления Борреля безумны.

Ранее, 30 января, Жозеп Боррель назвал идеи возможного перемирия сторон конфликта на Украине ошибочными. Он напомнил, что контрнаступление, озвученное Киевом летом 2023 года, оказалось провальным. Москва же, в свою очередь, продолжает наступать и не собирается отступать на поле боя.

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      Анастасия Алимпиева
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