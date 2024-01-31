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19:33, 31 января 2024Россия

В Петербурге участнику СВО отказали поставить песню «Я русский» в ночном клубе

В Петербурге участнику СВО отказали поставить песню певца Shaman в ночном клубе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: BRUNO CERVERA / Unsplash

В Санкт-Петербурге участнику специальной военной операции (СВО) отказали поставить песню «Я русский» певца Shaman в ночном клубе на Купчинской улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, боец вернулся в Северную столицу на короткий отпуск. Там он встретился с друзьями, вместе они отправились в заведение «Зодиак».

По словам молодого человека, в клубе играли хиты и отечественных, и иностранных исполнителей. Когда парень попросил поставить трек Shaman, диджей ему отказал, объяснив, что эта мелодия не соответствует формату.

Военнослужащего эта формулировка не устроила, он хотел продолжить беседу, но в ситуацию вмешались сотрудники охраны.

Компания нагнетать ситуацию не стала и удалилась из клуба. Впоследствии представители заведения разъяснили, что песня «Я русский» попала в стоп-лист, как и другие хиты, где затрагивается национальность.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации, боец отряда «Союз» при оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад» с позывным Фунт (Андрей Никитин) вступился за гостей скандальной голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor.

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      Анна Щербакова
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