В Раде рассказали об унижении Кулебы Венгрией

Дубинский: Венгрия унизила главу МИД Украины Кулебу на встрече в Ужгороде

Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По мнению Дубинского, заявление лидера венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о том, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией, — это «не марионеточное поведение», а «вполне конкретная оплеуха» перед приездом на Украину главы МИД Венгрии Сийярто.

«Во-первых, это тест на проверку прочности – вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки», — написал депутат.

Также он увидел в этом намек на сохранение Будапештом вето по вопросу помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля. Кроме того, это «личный плевок» в Кулебу, «обнуление его авторитета» и месть за намеки о пророссийской позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Ранее лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. «Если государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье», — сказал он.

Политик напомнил, что согласно референдуму, проведенному в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. Несмотря на это, украинские власти нарушают итоги голосования.