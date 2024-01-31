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12:31, 31 января 2024Забота о себе

Врач предупредила о необратимых последствиях популярной диеты

Эндокринолог Александрова: кетодиета может спровоцировать отравление организма

Фото: ME Image / Shutterstock / Fotodom

Кетодиета может спровоцировать отравление организма и привести к необратимым последствиям. Об этом, а также об опасности других популярных диет предупредила врач-эндокринолог поликлиники ФГАУ НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Мария Александрова в беседе с «Российской газетой».

По ее словам, кетодиета предполагает полный отказ от углеводов. При таком питании, объяснила врач, организм черпает энергию из жировой ткани, что запускает процесс похудения. Однако полученный результат не будет долгосрочным, предупредила специалистка. Кроме того, могут появиться проблемы со здоровьем. «Выделяющиеся кетоновые тела в большом количестве начинают системно отравлять организм и могут привести к необратимым последствиям», — предостерегла эндокринолог.

Александрова также указала на опасность любых монодиет. Она объяснила, что употребление одного продукта в течение долго времени приводит к дефициту полезных веществ и нарушает пищевое поведение. «Поэтому эффект от такой диеты тоже будет временным, а последствия придется исправлять долгие годы», — считает врач.

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Наконец, эндокринолог назвала мифом утверждения о том, что детокс-диеты обладают чудодейственными свойствами. По ее словам, такие диеты обычно имеют низкую энергетическую ценность, поэтому люди, которые их соблюдают, действительно худеют. Однако удержать полученный результат, как правило, у них не получается.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, в какое время вечером лучше всего пить воду и другие напитки, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков. По ее мнению, чтобы снизить риск подобных проблем, воду следует пить за 1,5-2 часа до того, как отправиться в постель.

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      Екатерина Улитина
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