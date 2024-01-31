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09:19, 31 января 2024Спорт

Выступавший в команде с Валиевой российский фигурист оценил лишение золота ОИ

Выступавший в команде с Валиевой Кондратюк счел неожиданным лишение золота ОИ

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Российский фигурист Марк Кондратюк, выступавший в команде с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине, оценил лишение сборной России золота Игр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

Спортсмен признался, что на данный момент ничего не чувствует. «Я ожидал либо лучше, либо хуже, а получился какой-то средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — заявил Кондратюк.

Ранее другой член российской команды Виктория Синицина нецензурно оценила лишение сборной золота. Она также отметила, что бумеранг возвращается.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов дисквалифицированной Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

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      Алексей Гусев
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