Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

Фигуристка Виктория Синицина нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале нецензурно оценила лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсменка написала, что ей очень обидно, добавив, что бумеранг возвращается. «Завтра соберу все», — добавила она.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.