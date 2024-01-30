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22:00, 30 января 2024Спорт

Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

Фигуристка Виктория Синицина нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале нецензурно оценила лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсменка написала, что ей очень обидно, добавив, что бумеранг возвращается. «Завтра соберу все», — добавила она.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.

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      Анастасия Борисова
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