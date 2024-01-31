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14:35, 31 января 2024Мир

Захарова заявила об акте торговой войны ЕС против России

Захарова: конфискация активов России ЕС будет рассмотрена как акт торговой войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Конфискация активов России Европейским союзом (ЕС) будет рассмотрена как акт торговой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны», — отметила дипломат в ходе брифинга.

Захарова также добавила, что подобная мера будет нарушением не только международного права, но и законодательства стран ЕС, а также их двусторонних соглашений с Москвой. По ее мнению, сообщество останавливают от принятия данных мер возможные последствия.

Ранее Захарова назвала «нездоровыми фантазиями» Запада о России заявления о якобы возможном столкновении Москвы с НАТО.

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      Максим Габриелян
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