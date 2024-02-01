Пенсионер решил продать старую картину и неожиданно выручил два миллиона рублей

Потерянная работа живописца Дэвида Кокса ушла с молотка за два миллиона рублей

Старая картина, оцененная в 80 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей), после бурных торгов неожиданно ушла с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщает Indiana Gazette.

Владелец картины, 75-летний пенсионер из Великобритании, унаследовал ее от матери и решил продать лишь 27 лет спустя, когда готовился к переезду. Эксперты пришли к выводу, что он стал обладателем потерянной акварели живописца Дэвида Кокса, которого считают одним из величайших английских пейзажистов XIX века. Несмотря на это, они сомневались, что за подобный лот удастся выручить более 100 фунтов стерлингов.

Она попала на аукцион со скромной ориентировочной ценой в 80-100 фунтов стерлингов и вызвала огромный интерес. Перед торгами нас завалили вопросами о ее состоянии. Поскольку она так долго находилась в частной коллекции, это фактически потерянная работа Дэвида Кокса. Он считается одним из величайших английских пейзажистов и важной фигурой золотого века английской акварельной школы Чарльз Хэнсон владелец аукционного дома Hansons Auctioneers

В торгах участвовали представители нескольких стран. В итоге лот достался частному коллекционеру из Великобритании, имя которого не сообщается.

Ранее правнучке французского коллекционера удалось вернуть картину, похищенную у ее семьи нацистами в годы Второй мировой войны. Работу великого французского портретиста рубежа XVII и XVIII веков Николя де Ларжильера владелица выставила на аукцион.

