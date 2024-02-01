Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 1 февраля 2024Бывший СССР

Азербайджан назвал условие для пересмотра участия в СЕ и ЕСПЧ

Алиев: Баку пересмотрит участие в ЕСПЧ в зависимости от прав делегации в ПАСЕ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Азербайджан пересмотрит свое участие в Совете Европы (СЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права делегации республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не восстановят. Такое условие назвал азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с генсеком Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, передает его пресс-служба.

«Говоря о том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что в случае, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», — сказано в заявлении.

25 января сообщалось, что Баку рассмотрит возможность выхода из СЕ по примеру России из-за решения ПАСЕ приостановить участие делегации страны в деятельности ассамблеи. Кроме того, власти Азербайджана задумались о прекращении своих обязательств в отношении ЕСПЧ.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

      Sony разорвала миллиардную сделку с индийской компанией из-за активов в России

      Основатель скандального бизнес-клуба в Москве избавится от дома

      Вытекшие из туалета во время полета нечистоты на рейсе в США попали на видео

      Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

      Библиотекаря осудили за сокрытие сведений о подготовке теракта в Петербурге

      В Госдуме отчитали депутата за один элемент одежды

      Стало известно о возможном отречении короля Карла III от престола

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      В России сократился объем выдач одного вида ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше