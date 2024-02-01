Азербайджан назвал условие для пересмотра участия в СЕ и ЕСПЧ

Алиев: Баку пересмотрит участие в ЕСПЧ в зависимости от прав делегации в ПАСЕ

Азербайджан пересмотрит свое участие в Совете Европы (СЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права делегации республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не восстановят. Такое условие назвал азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с генсеком Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, передает его пресс-служба.

«Говоря о том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что в случае, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», — сказано в заявлении.

25 января сообщалось, что Баку рассмотрит возможность выхода из СЕ по примеру России из-за решения ПАСЕ приостановить участие делегации страны в деятельности ассамблеи. Кроме того, власти Азербайджана задумались о прекращении своих обязательств в отношении ЕСПЧ.

