Россиянина заподозрили в шантаже и вымогательстве у крупнейшего холдинга

Полиция задержала экс-миноритария Лебединского ГОКа по жалобе «Металлоинвеста»

Полицейские задержали бывшего миноритария Лебединского ГОКа Андрея Буркина по подозрению в вымогательстве у крупнейшего в России горно-металлургического холдинга «Металлоинвеста». Об этом сообщает РБК.

Силовики взяли мужчину по месту жительства в Белгородской области. С заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы обратились представители «Металлоинвеста», который владеет предприятием Лебединский ГОК. В компании заявляют о систематических случаях распространения клеветнических публикаций и ложных доносах, называя такую тактику вымогательством, угрозами и шантажом.

«Металлоинвест» в августе 2007 года выкупил акции у нескольких миноритариев Лебединского ГОКа. Однако в 2022 году между сторонами сделки возникли взаимные претензии — холдинг обвинил в мошенничестве бывших акционеров, а те, в свою очередь, заявили о нарушениях процедуры выкупа акций и законности сделки 15-летней давности.

31 января сообщалось об обысках у Буркина.