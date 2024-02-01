Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

В Башкирии двое мужчин начали продавать алкоголь, смешанный с антисептиком

В Башкирии двое россиян решили продавать контрафактный алкоголь, смешанный с антисептиком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчины покупали контрафактный алкоголь в Свердловской области. Затем они сбывали его, смешав с антисептиком.

Правоохранительные органы изъяли у злоумышленников более 1100 бутылок с алкоголем, а также 520 литров жидкости, которую они хранили в канистрах. Помимо этого, у них обнаружили больше тысячи емкостей с 95-процентным антисептиком.

Отмечается, что один из торговцев уже ранее получал наказание в виде исправительных работ за контрабанду. Теперь обоим правонарушителям назначили условные сроки и штрафы.

Ранее стало известно, что суд в Абакане оштрафовал на три миллиона рублей 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте крупной партии контрафактного алкоголя. Его признали виновным по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).