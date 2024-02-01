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17:40, 1 февраля 2024Россия

Выступивший в Госдуме в джинсах депутат ответил на критику коллег

Депутат Плякин ответил на критику из-за джинсов фразой «ситуации бывают разные»
Владимир Плякин

Владимир Плякин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Владимир Плякин, член фракции «Новые люди», выступивший на заседании Госдумы в джинсах, ответил на критику коллег за «неподобающую одежду». В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал произошедшее фразой «ситуации у всех бывают разные».

«На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Я полностью поддерживаю дресс-код и сам всегда так хожу, но по-разному бывает. Сделали мне замечание — бывает, исправлюсь. Лучше обсуждать дела», — сказал Плякин.

Я могу массу примеров привести, когда депутаты из других фракций также приходили в джинсах и ничего страшного в этом не было

Владимир Плякиндепутат

Ранее в Госдуме раскритиковали Владимира Плякина за надетые на заседание джинсы. Вице-спикер Думы Ирина Яровая заявила, что парламентарий, по ее мнению, одет неподобающе. Джинсы на депутате она назвала нарушением парламентской этики.

Один из самых скандальных депутатов России — избранный в первый созыв Госдумы Вячеслав Марычевприходил на заседания в футболке Megadeath и с пистолетом, в противогазе, в рясе священника, в «костюме алкоголика», в славянском одеянии, с женской накладной грудью и в других эпатажных костюмах. Коллеги парламентария отмечали, что комиссия по этике смотрела на поведение депутатов от ЛДПР снисходительно.

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      Алена Шевченко
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