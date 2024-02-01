В Госдуме связали закрытие счетов россиян в Турции с криминальными деньгами

Депутат Делягин связал закрытие счетов россиян в Турции с криминальными деньгами

Закрытие турецкими банками счетов компаний из России и ужесточение требований к физическим лицам могут быть связаны не только с американскими санкциями, но и с криминальными или как минимум нечестными деньгами, предположил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Возможно, это реакция на то, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали закрывать счета российских лиц, потому что там боятся преступных денег, а у нас очень много среди эмигрировавших людей, которые бегут от расследований за коррупцию. Эти деньги начали мигрировать в Турцию», — сказал Делягин.

Депутат отметил, что решение турецких банков — недружественный шаг по отношению к России.

Для физлиц это неудобно, а для компаний это крайне болезненно. Вряд ли это создаст сложности для развития туризма, а вот сложности для торговли это создать может. И сложности для людей, которые живут в Турции, будучи гражданами России, это тоже может создать Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты. Источник в банковском секторе Турции пояснил, что такие меры связаны с санкциями США.

Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

