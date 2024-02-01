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08:07, 1 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о работе черных трансплантологов в рядах ВСУ

В Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

На территории Луганской народной республики (ЛНР) нашли доказательства, в том числе и документы, свидетельствующие о работе черных трансплантологов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на представителей силовых структур ЛНР.

Как уточнили источники, свидетельства были найдены в Северодонецке, который до лета 2022 года находился под контролем украинской армии. Были обнаружены документы, доказывающие, что «трансплантация органов на Украине была поставлена на поток». «Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ», — указали источники.

В городе нашли бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица бойцов украинской армии в 2022 году. Все бумаги расписаны одним почерком, а на месте подписи донора — одинаковый штамп-подпись.

«При ранении этого человека можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет», — рассказали в силовых структурах. Источники подчеркнули, что сами военные могли не знать о существовании такого согласия.

Ранее украинский хирург похвастался издевательствами над российскими пленными.

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      Марина Совина
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