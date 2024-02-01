Метод кнута назвали причиной уступки Орбана на саммите ЕС

Лидеры ЕС убедили Орбана выделить Украине 50 млрд евро «не пряником, а кнутом»

Лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС) убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на выделение 50 миллиардов евро на поддержку Украины «не пряником, а кнутом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник, который назвал такой метод причиной уступки Орбана.

По словам источника агентства, Орбан приехал на саммит в Брюссель, чтобы «опять выторговать» для Венгрии какие-то исключения из общих правил и финансово-экономические послабления. Он отметил, что Украина венгерского премьера вообще мало интересует, поэтому представители стран ЕС решили вести переговоры жестко.

«Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», — заявил источник агентства.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это решение обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.