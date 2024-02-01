МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

Рябков: США могут разместить ядерное оружие в Великобритании в скором будущем

США могут разместить ядерное оружие в Великобритании в скором будущем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Я довольно уверен в том, что этот момент настанет, возможно, не в таком далеком будущем, когда мы увидим размещение американского тактического ядерного оружия в Великобритании», — сказал дипломат.