Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 1 февраля 2024Мир

МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

Рябков: США могут разместить ядерное оружие в Великобритании в скором будущем

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

США могут разместить ядерное оружие в Великобритании в скором будущем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Я довольно уверен в том, что этот момент настанет, возможно, не в таком далеком будущем, когда мы увидим размещение американского тактического ядерного оружия в Великобритании», — сказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

      Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше