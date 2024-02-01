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16:05, 1 февраля 2024Бывший СССР

В МИД заявили об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в странах

Рябков заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран, за исключением Белоруссии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе пресс-конференции по итогам первого в рамках российского председательства в БРИКС заседания шерп и су-шерп группы, его слова передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Москва проявляет максимальную ответственность в вопросах размещения ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, это сильно отличает Россию от стран НАТО.

«Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная: мы проявляем максимальную ответственность», — отметил он.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что расширение БРИКС принесет пользу всем членам объединения. По его словам, это также поспособствует построению нового, более справедливого и многополярного миропорядка.

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      Александр Курбатов
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