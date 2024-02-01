Минобороны заявило о перехвате дронов над Воронежской и Белгородской областями

МО: силы ПВО перехватили 6 дронов над Воронежской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

По информации ведомства, около 6:30 по московскому времени четыре беспилотника сбили в небе над Белгородской областью, еще два — над Воронежской. В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Помимо этого, в ночь на четверг, 1 февраля, российские средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской и Курской областях. ВСУ также предприняли попытку атаки на Нижний Новгород — там системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили два беспилотника.

Вечером в среду, 31 января, Украина предприняла попытку массированной атаки на Крым — над полуостровом и Черным морем сбили 20 ракет. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки. Повреждений авиационной техники не зафиксировали.