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18:25, 1 февраля 2024Мир

Орбан опубликовал фото с закрытой встречи перед саммитом ЕС по помощи Киеву

Премьер Венгрии Орбан опубликовал фото с закрытой встречи перед саммитом ЕС

Фото: @PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фотографию с закрытой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Непринужденный утренний разговор перед саммитом Евросоюза», — написал Орбан.

1 февраля Мишель объявил, что саммит Евросоюза (ЕС) утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Позже украинский президент Владимир Зеленский потребовал от ЕС выделить еще больше денег, чем было ранее согласовано. «Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год на срок в четыре года», — сказал он.

При этом деньги выделят при условии соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.

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      Анастасия Яланская
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