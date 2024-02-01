Пашинян захотел защищать территории в пределах бывшей Армянской ССР

Пашинян: необходима армия для защиты территории в пределах бывшей Армянской ССР

Еревану нужна боеспособная армия, чтобы защищать территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

По его словам, армии предстоит решить легитимную задачу: защищать суверенитет Армении. «Когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы», — уточнил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван де-факто не находятся в состоянии войны, так как в течение нескольких месяцев на границе фиксируется мирная обстановка. Кроме того, политик указал на необходимость подписания договора о мире, чтобы остановить территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В январе Алиев назвал неприемлемым предложение Армении о делимитации границы по картам 70-х годов. Помимо этого, глава государства отметил, что нужно создать отдельную экспертную группу для решения вопроса анклавов.