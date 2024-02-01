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19:21, 1 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

Премьер-министр Армении Пашинян: республике необходима новая конституция

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Kremlin

Армении необходима новая конституция, ее можно принять в ходе референдума. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного радио Армении, передает «Интерфакс».

«Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент — конституционный референдум. (...) Это конституция для новой, четвертой Республики Армения. Это одна из идей», — заявил армянский лидер.

Он добавил, что потребность республики в новом основном законе связана с восстановлением разрыва между народом и государством.

Ранее о необходимости изменить конституцию Армении заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, мира между странами можно достичь, если Ереван в основных документах пропишет отказ от территориальных претензий к Баку.

1 февраля Пашинян пошел навстречу властям Азербайджана и предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении.

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      Глеб Палехов
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