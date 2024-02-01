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14:34, 1 февраля 2024Среда обитания

Жителей дома в российском городе припугнули гигантским пауком

Жителей дома в Уфе припугнули шкурой гигантского паука

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жителей дома в Уфе припугнули гигантским пауком. Шкуру насекомого на подоконнике в подъезде решил оставить сосед, предположили в Центре реабилитации диких животных, специалистов цитирует издание «Подъем».

Издали при плохом освещении жильцам казалось, что у окна сидит настоящий паук. Однако по приезде специалисты обнаружили, что на подоконнике оставлен лишь хитиновый панцирь, который скинуло членистоногое. Сотрудники центра оправдывают страх жителей дома: приближаться к пауку опасно, ведь он способен прыгнуть на высоту до метра. Особь, как оказалось, опасности для людей не представляет.

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Самого паука в подъезде не обнаружили. Специалисты сомневаются, что паук самостоятельно забрался на подоконник в зимнее время: насекомое бы предпочло влажное и тихое место. Шкуру полинявшего паука в шутку мог подложить сосед. Подчеркивается, что это первый случай в практике работников организации.

Летом жители Подмосковья застали нашествие ядовитых пауков-ос. Членистоногие, достигающие вместе с лапами пяти сантиметров в длину, обитают преимущественно на юге России, но из-за потепления климата и наличия кормовой базы расселились в более северные районы.

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      Виктория Клабукова
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