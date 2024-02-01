Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

Депутат Кузнецов: первые школьники на смену «Ахмата» отправятся в августе

Первые школьники на смену в детскую версию чеченского батальона «Ахмат» отправятся уже в августе. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, чьи слова приводит «Подъем».

«Планируем, что уже в августе этим летом мы такую смену дней на 20 сделаем. Мы хотим податься на конкурс грантов, но даже если не выиграем, будем делать силами энтузиастов и, помимо детей служащих "Ахмата", будем принимать заявки со всей страны. Там должны быть не только мальчики, но и девочки», — пояснил он.

В программе смены будут присутствовать военно-патриотическая игра, встречи с героями спецоперации, военными корреспондентами, учеными и историками, а также различные походы и посещения культурных мест.

Ранее Кузнецов заявил, что создание детской версии «Ахмата» стало бы важной и полезной инициативой. По его словам, целью создания такого отряда должно стать не обучение ведению военных действий, а пропаганда дружбы народов и воспитание молодежи.