Президент Аргентины проведет саммит с основателем Tinder

Президент Аргентины Милей проведет саммит с основателем приложения Tinder Рэдом

Президент Аргентины Хавьер Милей проведет саммит в Буэнос-Айресе с основателем приложения Tinder Шоном Рэдом, а также другими выдающимися представителями бизнеса из сферы технологий. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Только что провел встречу по видеосвязи с Шоном Рэдом, основателем приложения Tinder, и мы договорились о встрече в Буэнос-Айресе с другими крупными предпринимателями из мира технологий...!!! Да здравствует свобода, черт возьми», — говорится в публикации Милея.

Как сообщает Bloomberg, видеозвонок состоялся во время заседания Конгресса Аргентины, где проходило обсуждение масштабного законопроекта Милея по «шоковой терапии» слабой, по мнению президента, экономики страны.

28 декабря Милей направил в Конгресс Аргентины масштабный пакет реформ, касающихся экономики и государственного управления.