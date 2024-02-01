Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 1 февраля 2024Мир

Президент Аргентины проведет саммит с основателем Tinder

Президент Аргентины Милей проведет саммит с основателем приложения Tinder Рэдом

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей проведет саммит в Буэнос-Айресе с основателем приложения Tinder Шоном Рэдом, а также другими выдающимися представителями бизнеса из сферы технологий. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Только что провел встречу по видеосвязи с Шоном Рэдом, основателем приложения Tinder, и мы договорились о встрече в Буэнос-Айресе с другими крупными предпринимателями из мира технологий...!!! Да здравствует свобода, черт возьми», — говорится в публикации Милея.

Как сообщает Bloomberg, видеозвонок состоялся во время заседания Конгресса Аргентины, где проходило обсуждение масштабного законопроекта Милея по «шоковой терапии» слабой, по мнению президента, экономики страны.

28 декабря Милей направил в Конгресс Аргентины масштабный пакет реформ, касающихся экономики и государственного управления.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

      Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше