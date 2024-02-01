Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

Эксперт Вяльшина: причиной рефинансирования может быть снижение ставки ЦБ

Рефинансирование, или перекредитование, — способ облегчить финансовую нагрузку, переоформив старую задолженность на новых условиях. Иногда россиянам отказывают в такой возможности по разным причинам. О том, как этого избежать, «Ленте.ру» рассказала руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Рефинансировать можно разные типы кредитов: потребительские, автокредиты, долги по кредитным картам, ипотеку — главное, чтоб новые условия были выгоднее предыдущих. При этом займы, полученные в микрофинансовых организациях, не имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, банки неохотно рефинансируют», — уточнила эксперт.

Причинами рефинансирования, как объяснили в Роскачестве, могут быть снижение ставки ЦБ, личные финансовые трудности, такие как потеря работы или временная нетрудоспособность, а также появление выгодных условий по социальным программам и прочее.

«Основаниями для отказа в рефинансировании могут быть плохая кредитная история, просрочки в текущем кредите, неоплаченные штрафы, алименты, долги по ЖКХ, предоставление ложных данных, повторное рефинансирование одного займа и другие причины. Банки не обязаны сообщать клиентам обоснование своего решения», — подчеркнула Вяльшина.

В случае отказа, по словам эксперта, существует четыре основных стратегии: обратиться в свой банк с просьбой о реструктуризации долга, подать заявку на перекредитование в другие банки, оформить нецелевой кредит и направить полученные средства на досрочное погашение старого долга, отказаться от идеи рефинансирования и продолжить выплачивать текущий кредит по старому графику.

«При получении отказа на рефинансирование не стоит одновременно подавать новое заявление в разные кредитные организации. Потому что постоянные отказы ухудшат кредитную историю и еще больше снизят вероятность одобрения рефинансирования», — уточнила Вяльшина.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова посоветовала россиянам не спешить с ипотекой. По ее словам, в настоящее время многие блогеры призывают срочно оформить льготный заем, однако россиянам не следует рисковать и совершать импульсивные шаги.