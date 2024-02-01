Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:15, 2 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

Эксперт Вяльшина: причиной рефинансирования может быть снижение ставки ЦБ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рефинансирование, или перекредитование, — способ облегчить финансовую нагрузку, переоформив старую задолженность на новых условиях. Иногда россиянам отказывают в такой возможности по разным причинам. О том, как этого избежать, «Ленте.ру» рассказала руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Рефинансировать можно разные типы кредитов: потребительские, автокредиты, долги по кредитным картам, ипотеку — главное, чтоб новые условия были выгоднее предыдущих. При этом займы, полученные в микрофинансовых организациях, не имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, банки неохотно рефинансируют», — уточнила эксперт.

Причинами рефинансирования, как объяснили в Роскачестве, могут быть снижение ставки ЦБ, личные финансовые трудности, такие как потеря работы или временная нетрудоспособность, а также появление выгодных условий по социальным программам и прочее.

«Основаниями для отказа в рефинансировании могут быть плохая кредитная история, просрочки в текущем кредите, неоплаченные штрафы, алименты, долги по ЖКХ, предоставление ложных данных, повторное рефинансирование одного займа и другие причины. Банки не обязаны сообщать клиентам обоснование своего решения», — подчеркнула Вяльшина.

Материалы по теме:
Перестраховались Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
ПерестраховалисьБанки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
18 ноября 2019
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной» Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
6 марта 2019

В случае отказа, по словам эксперта, существует четыре основных стратегии: обратиться в свой банк с просьбой о реструктуризации долга, подать заявку на перекредитование в другие банки, оформить нецелевой кредит и направить полученные средства на досрочное погашение старого долга, отказаться от идеи рефинансирования и продолжить выплачивать текущий кредит по старому графику.

«При получении отказа на рефинансирование не стоит одновременно подавать новое заявление в разные кредитные организации. Потому что постоянные отказы ухудшат кредитную историю и еще больше снизят вероятность одобрения рефинансирования», — уточнила Вяльшина.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова посоветовала россиянам не спешить с ипотекой. По ее словам, в настоящее время многие блогеры призывают срочно оформить льготный заем, однако россиянам не следует рисковать и совершать импульсивные шаги.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Жители начали покидать Херсон. В находящемся под контролем Киева городе сложились нестерпимые условия из-за ВСУ

      Россиянка рассказала о пробке во дворе дома из-за ленивых родителей

      Россиянка описала отдых за 560 тысяч рублей в Сочи фразой «были разочарованы»

      Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

      Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

      На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

      В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

      Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в откровенном наряде на отдыхе

      Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

      Уральский Халк вспомнил о своих студенческих годах на Уралмаше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше