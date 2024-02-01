Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о краснолиманском направлении, где российские военнослужащие подразделений группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю. Помимо того, Вооруженные силы России нанесли поражение Вооруженным силам Украины и нацгвардии в районе Серебряного лесничества.

«Отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червонная Диброва Луганской народной республики», — пояснили в Минобороны.

ВСУ за сутки на данном направлении потеряли более 290 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Накануне российские войска заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что более выгодные позиции удалось занять благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.